В Екатеринбурге продлили закрытие по улице Красных Командиров
Общество
В Екатеринбурге строители продлили закрытие движения транспорта по улице Красных Командиров от дома № 118 до дома № 130. На этом участке проводится плановый ремонт теплотрассы.
Все работы на месте продлятся до 30 сентября. На это время движение транспорта будет направлено по улицам Красных Командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова.
Автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Все работы на месте продлятся до 30 сентября. На это время движение транспорта будет направлено по улицам Красных Командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова.
Автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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