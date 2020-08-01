Минздрав Свердловской области изменил правила тестирования на COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Минздрав Свердловской области изменил правила тестирования на коронавирус. Теперь контактных по COVID-19 тестируют только при появлении симптомов ОРВИ.В первую очередь будут тестировать врачей, которые работают с больными и имеют признаки заболевания, тех, кто имел контакт с заражёнными, пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», а также прибывших из-за рубежа граждан с симптомами инфекционного заболевания.Приоритетом второго уровня станут лица старше 65-ти лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами (методом ПЦР); работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования; лица, направляемые на госпитализацию (лабораторные исследования проводятся за семь дней до планируемой госпитализации).