Минздрав Свердловской области изменил правила тестирования на COVID-19
Общество
Фото: iStock
Минздрав Свердловской области изменил правила тестирования на коронавирус. Теперь контактных по COVID-19 тестируют только при появлении симптомов ОРВИ.
В первую очередь будут тестировать врачей, которые работают с больными и имеют признаки заболевания, тех, кто имел контакт с заражёнными, пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», а также прибывших из-за рубежа граждан с симптомами инфекционного заболевания.
Приоритетом второго уровня станут лица старше 65-ти лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами (методом ПЦР); работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования; лица, направляемые на госпитализацию (лабораторные исследования проводятся за семь дней до планируемой госпитализации).
В первую очередь будут тестировать врачей, которые работают с больными и имеют признаки заболевания, тех, кто имел контакт с заражёнными, пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», а также прибывших из-за рубежа граждан с симптомами инфекционного заболевания.
Приоритетом второго уровня станут лица старше 65-ти лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами (методом ПЦР); работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования; лица, направляемые на госпитализацию (лабораторные исследования проводятся за семь дней до планируемой госпитализации).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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