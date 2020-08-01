В Екатеринбурге по решению суда убрали самовольную парковку

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по решению суда демонтирована самовольная парковка в границах дома № 9 по Сиреневому бульвару. Сделать это обязали жилищно-эксплуатационную контору (ЖЭК).Из-за парковки судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чём должника уведомили. Представителя ЖЭК вызвали на приём к приставу, где вручили требование демонтировать оградительные конструкции.При этом должник не исполнил решение суда в срок, из-за чего с него взыскали исполнительский сбор 50 тысяч рублей. Также председателя ЖЭК предупредили, что в случае неисполнения решения суда будет составлен протокол по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.Затем должник исполнил решение суда в полном объеме. Теперь жильцы дома могут свободно парковаться.