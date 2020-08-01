При помощи автовышки в Екатеринбурге с тополя сняли кошку

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с верхушки тополя возле дома на Черноярской, 6 зооспастель при помощи автовышки поздним вечером снял домашнюю кошку.«Без автовышки ситуация была безнадежной: кошка ушла на самый верх одного из тонких стволов, отросших на месте старого спила, при этом дерево было явно аварийным – изобиловало отмершими ветвями, а на стволе во многих местах имелись гнилые мокнущие участки»,- рассказали в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге».Отмечается, что кошка не хотела сдаваться и едва не выпрыгнула вниз из люльки, но сейчас её здоровья уже ничего не угрожает.