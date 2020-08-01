«Урал» потерпел поражение в игре с «Ростовом»
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» проиграл «Ростову» на выездном матче в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол забил Кенто Хасимото на 59 минуте игры.
В настоящий момент «Урал» находится на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ с 5 очками. «Ростов» располагается на 6 месте, у него 9 очков.
Единственный гол забил Кенто Хасимото на 59 минуте игры.
В настоящий момент «Урал» находится на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ с 5 очками. «Ростов» располагается на 6 месте, у него 9 очков.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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