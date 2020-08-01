В Свердловской области проведено 8170 исследований проб на коронавирус
Общество
Фото: rt.com
Свердловские медики за день провели 8170 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.
За сутки было обследовано 8075 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 208 007 исследований, обследовано 1 134 648 человек.
За сутки было обследовано 8075 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 208 007 исследований, обследовано 1 134 648 человек.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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