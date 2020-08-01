В Свердловской области проведено 8170 исследований проб на коронавирус

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Свердловские медики за день провели 8170 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 8075 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 208 007 исследований, обследовано 1 134 648 человек.