В Свердловской области во время пандемии снизился уровень подростковой преступности
Общество
Фото: zanmsk.ru
Во время пандемии в Свердловской области снизился уровень преступности среди несовершеннолетних. Как сообщил Уполномоченный по правам ребенка на Среднем Урале Игорь Мороков, с начала года подростки совершили порядка 750 преступлений.
В прошлом году в аналогичный период это число было на уровне 800-900. Снижение случилось за сокращения многоэпизодности, то есть случаев, когда ребенок совершает несколько преступлений. Стоит отметить также, что снизилось количество фактов применения насилия в отношении детей.
В прошлом году в аналогичный период это число было на уровне 800-900. Снижение случилось за сокращения многоэпизодности, то есть случаев, когда ребенок совершает несколько преступлений. Стоит отметить также, что снизилось количество фактов применения насилия в отношении детей.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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