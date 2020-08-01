Более 100 автобусов в Свердловской области не соответствуют требованиям безопасности

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области за 10 дней выявили более 100 автобусов, не соответствующих требованиям безопасности, об этом рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Нарушения выявили в ходе профилактических мероприятий, проведенных с 10 по 20 августа. Инспекторы проверяли автобусы на федеральных и региональных дорогах, в населенных пунктах, на автовокзалах и автостанциях.«За 10 дней госинспекторами технического надзора ГИБДД осмотрено около 5000 автобусов, выявлено более 1000 нарушений в сфере безопасности дорожного движения. За время проведения профилактического мероприятия выявлено 39 автобусов, не прошедших технический осмотр, 26 автобусов с техническими неисправностями, при этом у шести из них внесены изменения в конструкцию, но оно не согласовано с Госавтоинспекцией. Автоинспекторами привлечены к ответственности 34 водителя автобусов, у которых не работали или с не соответствовали установленным требованиям тахографами. Выявлено около 250 фактов неиспользования ремней безопасности водителями автобусов и пассажирами междугородных автобусов», - рассказали в УГИБДД.Должностным и юрлицам было выдано 28 представлений об устранении причин, способствовавших правонарушениям, также было внесено 37 предостережений о недопустимости нарушений.Отметим, что за 7 месяцев в Свердловской области зарегистрировали 46 ДТП по вине водителей автобусов. В авариях погиб один человек, 69 получили травмы.