На Средний Урал идёт потепление до +29 ° С
Общество
В предстоящие дни в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается потепление, прогнозируют синоптики уральского гидрометцентра.
В четверг, 27 августа, в Свердловской области ночью +7...+12 °С, днём +21...+26 °С. Переменная облачность, местами небольшой дождь, днем в горах до умеренного; ночью и утром в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +9...+11 °С, днём +23...+25 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В пятницу, 28 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +22...+27 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днём +25...+27 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В субботу, 29 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +24...+29 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днём +26...+28 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 27 августа, в Свердловской области ночью +7...+12 °С, днём +21...+26 °С. Переменная облачность, местами небольшой дождь, днем в горах до умеренного; ночью и утром в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +9...+11 °С, днём +23...+25 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В пятницу, 28 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +22...+27 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днём +25...+27 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В субботу, 29 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +24...+29 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днём +26...+28 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».