В Екатеринбурге на трёх улицах появится знак «Остановка запрещена»
Общество
В Екатеринбурге на трёх улицах появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Планируется, что такие изменения помогут разгрузить улицы.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, знаки и таблички появятся в следующих местах:
- на улице Чемпионов от Лучистой до Городской;
- на улице Комсомольская от Первомайской до Лобачевского;
- на дублёре проспекта Академика Сахарова от Рябинина до Вильгельма де Геннина.
При этом знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, знаки и таблички появятся в следующих местах:
- на улице Чемпионов от Лучистой до Городской;
- на улице Комсомольская от Первомайской до Лобачевского;
- на дублёре проспекта Академика Сахарова от Рябинина до Вильгельма де Геннина.
При этом знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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