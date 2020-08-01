В Екатеринбурге на трёх улицах появится знак «Остановка запрещена»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на трёх улицах появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Планируется, что такие изменения помогут разгрузить улицы.Как рассказали в пресс-службе мэрии, знаки и таблички появятся в следующих местах:- на улице Чемпионов от Лучистой до Городской;- на улице Комсомольская от Первомайской до Лобачевского;- на дублёре проспекта Академика Сахарова от Рябинина до Вильгельма де Геннина.При этом знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.