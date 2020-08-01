В Нижнем Тагиле открылась обновлённая площадь на улице Зари
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась площадь на пересечении улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» уложили на площади новую тротуарную плитку, установили современное освещение, построили парковку на 54 места, а также высадили деревья и газон.
В торжественной церемонии открытия принял участие мэр города Владислав Пинаев.
«Это лишь малая часть того, что реализуется сейчас в Нижнем Тагиле. В этом году будут сданы в эксплуатацию ещё три общественные территории: многофункциональная спортивная площадка в Девятом посёлке, парк Победы и экопарк в микрорайоне "Муринские пруды"»,- заявил Владислав Пинаев.
Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» уложили на площади новую тротуарную плитку, установили современное освещение, построили парковку на 54 места, а также высадили деревья и газон.
В торжественной церемонии открытия принял участие мэр города Владислав Пинаев.
«Это лишь малая часть того, что реализуется сейчас в Нижнем Тагиле. В этом году будут сданы в эксплуатацию ещё три общественные территории: многофункциональная спортивная площадка в Девятом посёлке, парк Победы и экопарк в микрорайоне "Муринские пруды"»,- заявил Владислав Пинаев.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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