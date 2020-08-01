В Нижнем Тагиле открылась обновлённая площадь на улице Зари

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась площадь на пересечении улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» уложили на площади новую тротуарную плитку, установили современное освещение, построили парковку на 54 места, а также высадили деревья и газон.В торжественной церемонии открытия принял участие мэр города Владислав Пинаев.«Это лишь малая часть того, что реализуется сейчас в Нижнем Тагиле. В этом году будут сданы в эксплуатацию ещё три общественные территории: многофункциональная спортивная площадка в Девятом посёлке, парк Победы и экопарк в микрорайоне "Муринские пруды"»,- заявил Владислав Пинаев.