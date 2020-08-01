Нападающий «Автомобилиста» Пилипенко возвращается в «Югру»
Общество
Фото: ХК "Автомобилист"
Свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» заявил, что нападающий Кирилл Пилипенко на ближайший сезон возвращается в «Югру».
Напомним, этим летом Пилипенко подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом» сроком на один год.
Как отмечает пресс-служба екатеринбургского клуба, за ханты-мансийскую «Югру» он выступал прошлые два сезона в ВХЛ, набрав 78 (39+39) очка в 87-ти встречах. Также в прошлом году Кирилл успел сыграть в КХЛ за «Адмирал», там за 17 игр он набрал 4 (2+2) очка.
Напомним, этим летом Пилипенко подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом» сроком на один год.
Как отмечает пресс-служба екатеринбургского клуба, за ханты-мансийскую «Югру» он выступал прошлые два сезона в ВХЛ, набрав 78 (39+39) очка в 87-ти встречах. Также в прошлом году Кирилл успел сыграть в КХЛ за «Адмирал», там за 17 игр он набрал 4 (2+2) очка.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
13:34 Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях
16:52 Академик РАН считает, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии летом 2021 года
16:52 Дмитрий Махонин наградил волонтеров акции #МыВместе за помощь жителям Прикамья в период самоизоляции
13:34 Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях