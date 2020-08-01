Нападающий «Автомобилиста» Пилипенко возвращается в «Югру»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» заявил, что нападающий Кирилл Пилипенко на ближайший сезон возвращается в «Югру».Напомним, этим летом Пилипенко подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом» сроком на один год.Как отмечает пресс-служба екатеринбургского клуба, за ханты-мансийскую «Югру» он выступал прошлые два сезона в ВХЛ, набрав 78 (39+39) очка в 87-ти встречах. Также в прошлом году Кирилл успел сыграть в КХЛ за «Адмирал», там за 17 игр он набрал 4 (2+2) очка.