В Екатеринбурге подешевел минимальный набор вещей для школьника

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области специалисты Уральского главного управления Банка России подсчитали стоимость минимального набора вещей для школьника. Для оценки «индекса школьного портфеля» рассматривалась условная семья, в которой сын идёт в первый класс, а дочь – в пятый.В набор вещей для мальчика вошли сорочка, брюки, джемпер, полуботинки, новый ранец, ручка, карандаш, тетрадка, альбом для рисования, фломастеры, спортивный костюм и кроссовки. Стоимость всего этого в июле составила 11 290 рублей (на 33 рубля меньше, чем в прошлом году).Для пятиклассницы же подбирались тот же комплект канцтоваров, спортивная форма, новый портфель, полушерстяной школьный сарафан, блузка и ботинки. Стоимость составила 10 640 рублей (меньше прошлого года на 255 рублей).Всего затраты условной семьи составили 21 931 рубль, что на 287 рублей меньше 2019 года (тогда было 22 218).