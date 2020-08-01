Жители Екатеринбурга выберут тему ледового городка

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга выберут тематику главной городской ёлки, которая появится в декабре на площади 1905 года. Соответствующая тема поднималась на заседании рабочей группы по организации и проведению новогодних мероприятий.Сейчас специалистами сферы культуры предложено три варианта:- «Чудо Нового года и Рождества»;- 220 лет со дня рождения Владимира Даля (легендарного русского лексикографа и автора первого словаря);- 130 лет со дня рождения Александра Волкова (известного русского писателя, драматурга и переводчика, который подарил читателям цикл книг «Волшебник Изумрудного города»).Проголосовать за то, какую тему художники воплотят в ледовых скульптурах, можно на Официальном портале Екатеринбурга. Свои предложения граждане смогут оставить на странице этого же голосования в графе «другое». Опрос будет идти до 10 сентября.