Жители Екатеринбурга выберут тему ледового городка
Общество
Фото: topparki.ru
Жители Екатеринбурга выберут тематику главной городской ёлки, которая появится в декабре на площади 1905 года. Соответствующая тема поднималась на заседании рабочей группы по организации и проведению новогодних мероприятий.
Сейчас специалистами сферы культуры предложено три варианта:
- «Чудо Нового года и Рождества»;
- 220 лет со дня рождения Владимира Даля (легендарного русского лексикографа и автора первого словаря);
- 130 лет со дня рождения Александра Волкова (известного русского писателя, драматурга и переводчика, который подарил читателям цикл книг «Волшебник Изумрудного города»).
Проголосовать за то, какую тему художники воплотят в ледовых скульптурах, можно на Официальном портале Екатеринбурга. Свои предложения граждане смогут оставить на странице этого же голосования в графе «другое». Опрос будет идти до 10 сентября.
Сейчас специалистами сферы культуры предложено три варианта:
- «Чудо Нового года и Рождества»;
- 220 лет со дня рождения Владимира Даля (легендарного русского лексикографа и автора первого словаря);
- 130 лет со дня рождения Александра Волкова (известного русского писателя, драматурга и переводчика, который подарил читателям цикл книг «Волшебник Изумрудного города»).
Проголосовать за то, какую тему художники воплотят в ледовых скульптурах, можно на Официальном портале Екатеринбурга. Свои предложения граждане смогут оставить на странице этого же голосования в графе «другое». Опрос будет идти до 10 сентября.