Роспотребнадзор изымает из обращения уральский «Цитрамон П»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отозвала из обращения серию препарата «Цитрамон П» (№ 500819), произведенного на екатеринбургском предприятии «Уралбиофрам».В письме, размещённом на сайте Росздравнадзора, указано, что препарат не соответствуют качеству по показателю «растворение». В «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения.Контроль за изъятием таблеток должны провести территориальные органы Росздравнадзора.