Роспотребнадзор изымает из обращения уральский «Цитрамон П»
Общество
Фото: zen-top.ru
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отозвала из обращения серию препарата «Цитрамон П» (№ 500819), произведенного на екатеринбургском предприятии «Уралбиофрам».
В письме, размещённом на сайте Росздравнадзора, указано, что препарат не соответствуют качеству по показателю «растворение». В «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения.
Контроль за изъятием таблеток должны провести территориальные органы Росздравнадзора.
В письме, размещённом на сайте Росздравнадзора, указано, что препарат не соответствуют качеству по показателю «растворение». В «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения.
Контроль за изъятием таблеток должны провести территориальные органы Росздравнадзора.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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