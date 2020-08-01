В больницах Екатеринбурга появятся новые лифты
Общество
Фото: mk-kz.kz
В больницах Екатеринбурга в рамках национального проекта «Здравоохранение» появятся новые лифты. Это позволит обеспечить доступность получения медицинской помощи.
Уже сдан в эксплуатацию подъёмник в поликлиническом отделении Детской городской больницы № 11. Также замены планируются в стационаре ЦГКБ № 6, ГКБ № 14, в отделении паллиативной помощи ЦГБ № 2 и в ЦГКБ № 23.
Как отмечается в Управлении здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, стоимость одного нового подъёмника – от 2 до 3 миллионов рублей (зависит от типа лифта – пассажирский или грузовой – и компании-производителя).
Часть средств, а именно 7 миллионов 500 тысяч рублей, выделена из бюджета Екатеринбурга, другая часть будет направлена из собственных средств больниц.
Срок эксплуатации лифтового оборудования – 25 лет.
Уже сдан в эксплуатацию подъёмник в поликлиническом отделении Детской городской больницы № 11. Также замены планируются в стационаре ЦГКБ № 6, ГКБ № 14, в отделении паллиативной помощи ЦГБ № 2 и в ЦГКБ № 23.
Как отмечается в Управлении здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, стоимость одного нового подъёмника – от 2 до 3 миллионов рублей (зависит от типа лифта – пассажирский или грузовой – и компании-производителя).
Часть средств, а именно 7 миллионов 500 тысяч рублей, выделена из бюджета Екатеринбурга, другая часть будет направлена из собственных средств больниц.
Срок эксплуатации лифтового оборудования – 25 лет.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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