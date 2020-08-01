Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области вновь увеличивается

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 0,93, что на 0,05 больше, чем накануне (0,88).Напомним, рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 23 августа – 129; 24 августа – 127; 25 августа – 116; 26 августа – 122. Сумма – 494.Дата – количество заболевших: 19 августа – 147; 20 августа – 139; 21 августа – 124; 22 августа – 121. Сумма – 531.Rt – 494/531 = 0,93.За сутки на Свердловской области зарегистрировали 122 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24720 человек. Выписано 60 человек. Общее число вылечившихся достигло 19686. Зафиксировали ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 432.