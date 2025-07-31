В одном из чёртовой дюжины свердловских пожаров среды пострадал человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Свердловской области ликвидировали 13 возгораний, из которых четыре произошли в жилом секторе. В одном из происшествий пострадал человек.В селе Щелкун Свердловской области на улице Советская загорелась частная баня. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В ходе инцидента пострадал мужчина — он госпитализирован в медицинское учреждение. Пожарные прибыли оперативно: девять специалистов и три единицы техники справились с огнем за 10 минут. Причины возгорания выясняются.В селе Обуховское на улице Мира загорелось сено, сложенное на открытой площадке. Огонь охватил территорию в 150 квадратных метров. На месте работали семь пожарных и два пожарных автомобиля. Тушение заняло 15 минут. Предварительно известно, что причиной возгорания мог стать поджог — по статистике, он стал причиной 7% всех пожаров за сутки.Ещё один инцидент произошел в Екатеринбурге на улице 8 Марта. Здесь огонь повредил кровлю хозяйственной постройки площадью 30 квадратных метров. Девять специалистов МЧС и три единицы техники ликвидировали пожар за 20 минут.По официальной информации, в 15% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.