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На трассе между Екатеринбургом и Полевским произошло смертельное ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во вторник, 5 августа, на трассе, связывающей Екатеринбург и Полевской, произошло смертельное ДТП. О трагедии на дороге сообщает областное УГИБДД.
По предварительным данным, 73-летний водитель «ВАЗа» выбрал небезопасную скорость и столкнулся с ехавшей впереди Mazda, за рулём которой был 60-летний мужчина. С места происшествия водителя отечественного автомобиля забрали на скорой, но, к сожалению, он скончался при транспортировке в больницу.
Установлено, что водительский стаж погибшего водителя – шесть лет. К административной ответственности он ранее не привлекался.
У водителя Mazda 31 год стажа. Он также ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По предварительным данным, 73-летний водитель «ВАЗа» выбрал небезопасную скорость и столкнулся с ехавшей впереди Mazda, за рулём которой был 60-летний мужчина. С места происшествия водителя отечественного автомобиля забрали на скорой, но, к сожалению, он скончался при транспортировке в больницу.
Установлено, что водительский стаж погибшего водителя – шесть лет. К административной ответственности он ранее не привлекался.
«В каком состоянии находился погибший в момент ДТП, будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования»,
– сказали в управлении.
У водителя Mazda 31 год стажа. Он также ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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