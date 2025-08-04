На железнодорожном переезде в Богдановиче грузовик столкнулся с поездом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и железнодорожного состава случилось сегодня днём в городе Богдановиче Свердловской области. Местом аварии стал регулируемый железнодорожный переезд на 1917-м километре Транссибирской магистрали.По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель грузовика марки «FAW», мужчина 1992 года рождения, выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В этот момент по переезду проходил электровоз с цистернами. Столкновения избежать не удалось.В результате аварии пострадал помощник машиниста электровоза — мужчина 1982 года рождения. С переломом ноги он был госпитализирован. Машинист поезда и водитель грузовика в результате инцидента не пострадали. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.Установлено, что водитель грузовика имеет водительский стаж с 2010 года, однако на момент аварии был лишён права управления транспортными средствами. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за грубые нарушения ПДД — в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и выезд на встречную полосу.После аварии в отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили материалы сразу по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, за нарушение правил пересечения железнодорожных путей и за управление транспортом лицом, лишенным такого права.Движение на участке железной дороги оперативно восстановлено и осуществляется в штатном режиме. По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.