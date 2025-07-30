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В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За понедельник, 4 августа, специалисты МЧС России ликвидировали 17 пожаров на территории Свердловской области. По данным ведомства, шесть возгораний произошли в жилом секторе. Основные причины происшествий — неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и технические неисправности.
Одним из самых масштабных стало возгорание в Североуральске: по улице Свердловска загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Ликвидация заняла почти три часа — 176 минут. В тушении участвовали 35 специалистов и 14 единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Ещё один серьёзный инцидент произошёл в посёлке Полуночное — на улице Мира загорелся частный двухквартирный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров. Пожар был потушен за 50 минут силами 14 сотрудников МЧС при поддержке четырёх пожарных расчётов. Причины происшествия выясняются.
В числе менее масштабных, но не менее опасных возгораний — пожар в частной бане в поселке Становая. Площадь — всего 5 квадратных метров, но при этом было задействовано шесть специалистов и две единицы техники. С огнем удалось справиться оперативно — всего за шесть минут.
В селе Обуховское по улице Мира вспыхнуло сено — площадь пожара составила 12 квадратных метров. На тушение ушло десять минут. К ликвидации привлекались четыре специалиста и один пожарный расчет.
Зафиксированы и случаи возгораний транспортных средств. Так, в районе садового товарищества «Ромашка» в Екатеринбурге горел легковой автомобиль. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. С возгоранием удалось справиться за восемь минут. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.
Одним из самых масштабных стало возгорание в Североуральске: по улице Свердловска загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Ликвидация заняла почти три часа — 176 минут. В тушении участвовали 35 специалистов и 14 единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Ещё один серьёзный инцидент произошёл в посёлке Полуночное — на улице Мира загорелся частный двухквартирный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров. Пожар был потушен за 50 минут силами 14 сотрудников МЧС при поддержке четырёх пожарных расчётов. Причины происшествия выясняются.
В числе менее масштабных, но не менее опасных возгораний — пожар в частной бане в поселке Становая. Площадь — всего 5 квадратных метров, но при этом было задействовано шесть специалистов и две единицы техники. С огнем удалось справиться оперативно — всего за шесть минут.
В селе Обуховское по улице Мира вспыхнуло сено — площадь пожара составила 12 квадратных метров. На тушение ушло десять минут. К ликвидации привлекались четыре специалиста и один пожарный расчет.
Зафиксированы и случаи возгораний транспортных средств. Так, в районе садового товарищества «Ромашка» в Екатеринбурге горел легковой автомобиль. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. С возгоранием удалось справиться за восемь минут. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.
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В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
03 августа 2025
03 августа 2025