В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За понедельник, 4 августа, специалисты МЧС России ликвидировали 17 пожаров на территории Свердловской области. По данным ведомства, шесть возгораний произошли в жилом секторе. Основные причины происшествий — неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и технические неисправности.Одним из самых масштабных стало возгорание в Североуральске: по улице Свердловска загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Ликвидация заняла почти три часа — 176 минут. В тушении участвовали 35 специалистов и 14 единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Ещё один серьёзный инцидент произошёл в посёлке Полуночное — на улице Мира загорелся частный двухквартирный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров. Пожар был потушен за 50 минут силами 14 сотрудников МЧС при поддержке четырёх пожарных расчётов. Причины происшествия выясняются.В числе менее масштабных, но не менее опасных возгораний — пожар в частной бане в поселке Становая. Площадь — всего 5 квадратных метров, но при этом было задействовано шесть специалистов и две единицы техники. С огнем удалось справиться оперативно — всего за шесть минут.В селе Обуховское по улице Мира вспыхнуло сено — площадь пожара составила 12 квадратных метров. На тушение ушло десять минут. К ликвидации привлекались четыре специалиста и один пожарный расчет.Зафиксированы и случаи возгораний транспортных средств. Так, в районе садового товарищества «Ромашка» в Екатеринбурге горел легковой автомобиль. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. С возгоранием удалось справиться за восемь минут. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.