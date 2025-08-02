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Байкеры собрались в центре Екатеринбурга из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей
Фото: телеграм-канал «Лампа» / t.me/newslampa
Множество байкеров собрались на набережной в Екатеринбурге из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей. Мотоциклистку Надежду Гугумберидзе сбил недалеко от границы Азии и Европы на Пермском тракте водитель внедорожника Isuzu Алексей Гром. В байкерском сообществе считают, что Гром это сделал намеренно, поскольку ранее неодобрительно высказывался о мотоциклистах. В соцсетях пишут, что Гром протащил женщину 500 метров. Официально эта информация не подтверждена, но известно, что Гугумберидзе была госпитализирована в тяжелом состоянии – у неё диагностирована черепно-мозговая травма, также из-за ДТП ей почти оторвало ногу, решается вопрос об ампутации. Сестра пострадавшей рассказала изданию «КП-Екатеринбург», что у Гугумберидзе удалили селезёнку, у неё многочисленные переломы рёбер, она находится на ИВЛ, до сих пор сохраняется угроза жизни.
В сходке байкеров (отметим, что место у ККТ «Космос» — традиционное для их сбора в Екатеринбурге) участвовало несколько сотен человек. К ним подъехали полицейские, однако предъявлять каких-либо требований не стали — как объяснили в областном ГУ МВД, потому что у собравшихся «не было каких-либо транспарантов, плакатов, громкоговорящих устройств и других средств, присущих протестным акциям». Сейчас большинство уже разъехалось.Некоторые участники акции сообщили, что приехали из других городов, чтобы сдать для Надежды кровь.
В полиции также сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.
Водитель Isuzu Алексей Гром пожаловался на травлю в соцсетях и сообщил о том, что временно сменил место жительства. При этом он подчеркнул, что готов к диалогу. Информация о ДТП, по его словам, распространилась «в деформированном виде».
В сходке байкеров (отметим, что место у ККТ «Космос» — традиционное для их сбора в Екатеринбурге) участвовало несколько сотен человек. К ним подъехали полицейские, однако предъявлять каких-либо требований не стали — как объяснили в областном ГУ МВД, потому что у собравшихся «не было каких-либо транспарантов, плакатов, громкоговорящих устройств и других средств, присущих протестным акциям». Сейчас большинство уже разъехалось.Некоторые участники акции сообщили, что приехали из других городов, чтобы сдать для Надежды кровь.
В полиции также сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.
Водитель Isuzu Алексей Гром пожаловался на травлю в соцсетях и сообщил о том, что временно сменил место жительства. При этом он подчеркнул, что готов к диалогу. Информация о ДТП, по его словам, распространилась «в деформированном виде».
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