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Байкеры собрались в центре Екатеринбурга из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей

18.56 Понедельник, 4 августа 2025
Фото: телеграм-канал «Лампа» / t.me/newslampa
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Множество байкеров собрались на набережной в Екатеринбурге из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей. Мотоциклистку Надежду Гугумберидзе сбил недалеко от границы Азии и Европы на Пермском тракте водитель внедорожника Isuzu Алексей Гром. В байкерском сообществе считают, что Гром это сделал намеренно, поскольку ранее неодобрительно высказывался о мотоциклистах. В соцсетях пишут, что Гром протащил женщину 500 метров. Официально эта информация не подтверждена, но известно, что Гугумберидзе была госпитализирована в тяжелом состоянии – у неё диагностирована черепно-мозговая травма, также из-за ДТП ей почти оторвало ногу, решается вопрос об ампутации. Сестра пострадавшей рассказала изданию «КП-Екатеринбург», что у Гугумберидзе удалили селезёнку, у неё многочисленные переломы рёбер, она находится на ИВЛ, до сих пор сохраняется угроза жизни.

В сходке байкеров (отметим, что место у ККТ «Космос» — традиционное для их сбора в Екатеринбурге) участвовало несколько сотен человек. К ним подъехали полицейские, однако предъявлять каких-либо требований не стали — как объяснили в областном ГУ МВД, потому что у собравшихся «не было каких-либо транспарантов, плакатов, громкоговорящих устройств и других средств, присущих протестным акциям». Сейчас большинство уже разъехалось.Некоторые участники акции сообщили, что приехали из других городов, чтобы сдать для Надежды кровь.

В полиции также сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.

Водитель Isuzu Алексей Гром пожаловался на травлю в соцсетях и сообщил о том, что временно сменил место жительства. При этом он подчеркнул, что готов к диалогу. Информация о ДТП, по его словам, распространилась «в деформированном виде».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
20:22 Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии
20:08 Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
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18:56 Байкеры собрались в центре Екатеринбурга из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей
18:25 За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору бывшего регоператора ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столицы
15:41 Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
14:54 Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
13:43 В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
12:46 Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
12:38 Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи
11:44 Екатеринбург занял шестое место в России по количеству летних веранд
11:18 Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:52 По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
09:49 Грозы ожидаются в Свердловской области
09:32 В Екатеринбурге высадили Аллею любви
09:05 Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
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