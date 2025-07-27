В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 4 августа, около 16.30 в Новолялинском районе на 273-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Kia», двигаясь в сторону Серова, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение легковушки с грузовым автомобилем марки «Dongfeng». От удара «Kia» перевернулась и съехала в кювет. Грузовик тоже скатился с дорожной полосы, частично перекрыв её задней частью.Водитель легкового автомобиля — мужчина 1975 года рождения, житель Екатеринбурга — скончался на месте происшествия до прибытия медицинских служб. Информация о других пострадавших уточняется, на месте продолжают работу экстренные и следственные службы.На участке аварии временно организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции регулируют транспортный поток и обеспечивают безопасность участников движения.