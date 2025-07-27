Возрастное ограничение 18+
В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 4 августа, около 16.30 в Новолялинском районе на 273-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Kia», двигаясь в сторону Серова, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение легковушки с грузовым автомобилем марки «Dongfeng». От удара «Kia» перевернулась и съехала в кювет. Грузовик тоже скатился с дорожной полосы, частично перекрыв её задней частью.
Водитель легкового автомобиля — мужчина 1975 года рождения, житель Екатеринбурга — скончался на месте происшествия до прибытия медицинских служб. Информация о других пострадавших уточняется, на месте продолжают работу экстренные и следственные службы.
На участке аварии временно организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции регулируют транспортный поток и обеспечивают безопасность участников движения.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Kia», двигаясь в сторону Серова, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение легковушки с грузовым автомобилем марки «Dongfeng». От удара «Kia» перевернулась и съехала в кювет. Грузовик тоже скатился с дорожной полосы, частично перекрыв её задней частью.
Водитель легкового автомобиля — мужчина 1975 года рождения, житель Екатеринбурга — скончался на месте происшествия до прибытия медицинских служб. Информация о других пострадавших уточняется, на месте продолжают работу экстренные и следственные службы.
На участке аварии временно организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции регулируют транспортный поток и обеспечивают безопасность участников движения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля
02 августа 2025
02 августа 2025
Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
01 августа 2025
01 августа 2025