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Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Серьёзная авария произошла в воскресенье днём на трассе «Байкалово — Слобода Туринская — Туринск» в Свердловской области. Среди пострадавших — малолетний ребёнок.
По данным областной Госавтоинспекции, 3 августа примерно в 15.00 на 92-м километре указанной автодороги автомобиль «Лада Гранта» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали трое человек — женщина-водитель, её пассажирка и девочка 2016 года рождения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в Туринскую центральную районную больницу бригадой скорой помощи. В ГИБДД отмечают, что несмотря на серьезность происшествия, пострадавшим удалось избежать тяжёлых травм во многом благодаря соблюдению правил безопасности: женщины были пристёгнуты ремнями, а ребёнок перевозился в специальном удерживающем устройстве.
Говоря о причинах произошедшего, предполагается, что 25-летняя водитель не справилась с управлением при движении на небезопасной скорости. Именно поэтому транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водительский стаж женщины составляет около трёх лет — права она получила в 2021 году. Ранее к административной ответственности она привлекалась трижды. Результаты освидетельствования подтвердили, что в момент аварии она была трезва.
По данным областной Госавтоинспекции, 3 августа примерно в 15.00 на 92-м километре указанной автодороги автомобиль «Лада Гранта» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали трое человек — женщина-водитель, её пассажирка и девочка 2016 года рождения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в Туринскую центральную районную больницу бригадой скорой помощи. В ГИБДД отмечают, что несмотря на серьезность происшествия, пострадавшим удалось избежать тяжёлых травм во многом благодаря соблюдению правил безопасности: женщины были пристёгнуты ремнями, а ребёнок перевозился в специальном удерживающем устройстве.
Говоря о причинах произошедшего, предполагается, что 25-летняя водитель не справилась с управлением при движении на небезопасной скорости. Именно поэтому транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водительский стаж женщины составляет около трёх лет — права она получила в 2021 году. Ранее к административной ответственности она привлекалась трижды. Результаты освидетельствования подтвердили, что в момент аварии она была трезва.
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