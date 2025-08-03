За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие выходные сотрудники МЧС России в Свердловской области ликвидировали 37 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в субботу, 2 августа, произошло 20 возгораний, в воскресенье, 3 августа, — 17. Среди них — как бытовые происшествия, так и крупные инциденты с пострадавшими и значительным материальным ущербом.Из 20 субботних пожаров девять пришлись на жилой сектор. Так, в Ивделе на улице Карла Либкнехта горел частный дом — пламя охватило 20 квадратных метров. Семь специалистов МЧС при помощи двух единиц техники справились с огнем за 18 минут.В Екатеринбурге было зафиксировано сразу несколько происшествий. На улице Коммунистической загорелась баня площадью 40 квадратных метров — на месте работали 10 огнеборцев, привлекались пять единиц техники. Огонь был ликвидирован за 20 минут. На улице Московской пламя повредило личные вещи на балконе и в квартире многоэтажки. Благодаря оперативной реакции жильцов и использованию первичных средств пожаротушения, возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.Одним из самых масштабных инцидентов субботы стал пожар в СНТ «Строитель 2» в посёлке Светлый — сгорели садовый дом и надворные постройки на общей площади 220 квадратных метров. Шестнадцать специалистов при помощи четырех машин тушили пожар более полутора часов.В воскресенье, 3 августа, от огня страдали не только жилые постройки, но и автотранспорт. В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад произошёл масштабный пожар в гаражном комплексе. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, в результате полностью сгорели 24 автомобиля, ещё 132 получили повреждения. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в одном из автомобилей.В Серове огонь охватил квартиру на первом этаже муниципального общежития. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать. Дюжина приехавших на вызов пожарных спасла из огня и дыма двух жильцов, а с пожаром справилась за 20 минут.Кроме того, в Нижнем Тагиле сгорела баня площадью 25 квадратов, а в Невьянске — неэксплуатируемое здание. Оба пожара были оперативно ликвидированы, угрозы распространения огня не было.