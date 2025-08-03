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За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувшие выходные сотрудники МЧС России в Свердловской области ликвидировали 37 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в субботу, 2 августа, произошло 20 возгораний, в воскресенье, 3 августа, — 17. Среди них — как бытовые происшествия, так и крупные инциденты с пострадавшими и значительным материальным ущербом.
Из 20 субботних пожаров девять пришлись на жилой сектор. Так, в Ивделе на улице Карла Либкнехта горел частный дом — пламя охватило 20 квадратных метров. Семь специалистов МЧС при помощи двух единиц техники справились с огнем за 18 минут.
В Екатеринбурге было зафиксировано сразу несколько происшествий. На улице Коммунистической загорелась баня площадью 40 квадратных метров — на месте работали 10 огнеборцев, привлекались пять единиц техники. Огонь был ликвидирован за 20 минут. На улице Московской пламя повредило личные вещи на балконе и в квартире многоэтажки. Благодаря оперативной реакции жильцов и использованию первичных средств пожаротушения, возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.
Одним из самых масштабных инцидентов субботы стал пожар в СНТ «Строитель 2» в посёлке Светлый — сгорели садовый дом и надворные постройки на общей площади 220 квадратных метров. Шестнадцать специалистов при помощи четырех машин тушили пожар более полутора часов.
В воскресенье, 3 августа, от огня страдали не только жилые постройки, но и автотранспорт. В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад произошёл масштабный пожар в гаражном комплексе. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, в результате полностью сгорели 24 автомобиля, ещё 132 получили повреждения. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в одном из автомобилей.
В Серове огонь охватил квартиру на первом этаже муниципального общежития. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать. Дюжина приехавших на вызов пожарных спасла из огня и дыма двух жильцов, а с пожаром справилась за 20 минут.
Кроме того, в Нижнем Тагиле сгорела баня площадью 25 квадратов, а в Невьянске — неэксплуатируемое здание. Оба пожара были оперативно ликвидированы, угрозы распространения огня не было.
Из 20 субботних пожаров девять пришлись на жилой сектор. Так, в Ивделе на улице Карла Либкнехта горел частный дом — пламя охватило 20 квадратных метров. Семь специалистов МЧС при помощи двух единиц техники справились с огнем за 18 минут.
В Екатеринбурге было зафиксировано сразу несколько происшествий. На улице Коммунистической загорелась баня площадью 40 квадратных метров — на месте работали 10 огнеборцев, привлекались пять единиц техники. Огонь был ликвидирован за 20 минут. На улице Московской пламя повредило личные вещи на балконе и в квартире многоэтажки. Благодаря оперативной реакции жильцов и использованию первичных средств пожаротушения, возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.
Одним из самых масштабных инцидентов субботы стал пожар в СНТ «Строитель 2» в посёлке Светлый — сгорели садовый дом и надворные постройки на общей площади 220 квадратных метров. Шестнадцать специалистов при помощи четырех машин тушили пожар более полутора часов.
В воскресенье, 3 августа, от огня страдали не только жилые постройки, но и автотранспорт. В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад произошёл масштабный пожар в гаражном комплексе. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, в результате полностью сгорели 24 автомобиля, ещё 132 получили повреждения. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в одном из автомобилей.
В Серове огонь охватил квартиру на первом этаже муниципального общежития. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать. Дюжина приехавших на вызов пожарных спасла из огня и дыма двух жильцов, а с пожаром справилась за 20 минут.
Кроме того, в Нижнем Тагиле сгорела баня площадью 25 квадратов, а в Невьянске — неэксплуатируемое здание. Оба пожара были оперативно ликвидированы, угрозы распространения огня не было.
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В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
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03 августа 2025