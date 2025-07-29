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Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшую субботу, 2 августа, в Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 4 из окна шестого этажа выпал маленький мальчик.
Одним из первых о несчастном случае сообщил телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший размытое видео одного из очевидцев. По его словам, ребёнку на вид около трёх лет.
Сейчас, по данным ресурса, малыш находится в больнице, а его отца привлекли к административной ответственности на ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Одним из первых о несчастном случае сообщил телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший размытое видео одного из очевидцев. По его словам, ребёнку на вид около трёх лет.
Сейчас, по данным ресурса, малыш находится в больнице, а его отца привлекли к административной ответственности на ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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