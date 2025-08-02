В Свердловской области погиб мотоциклист без прав и шлема, юный пассажир получил травмы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Смертельное ДТП произошло сегодня днём в деревне Малое Трифоново Артёмовского городского округа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.Около 12.15 на улице Ленина, у дома №41, местный житель 1983 года рождения на мотоцикле «MotoLand» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.Водитель погиб на месте до приезда медиков. Вместе с ним ехал ребёнок 2014 года рождения. Он получил травму ноги и был доставлен в больницу.По данным Госавтоинспекции, мужчина управлял мотоциклом без прав и без шлема. Ребёнок, наоборот, был в мотошлеме, что, по предварительным данным, помогло избежать более тяжёлых последствий.