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В Свердловской области погиб мотоциклист без прав и шлема, юный пассажир получил травмы
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Смертельное ДТП произошло сегодня днём в деревне Малое Трифоново Артёмовского городского округа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Около 12.15 на улице Ленина, у дома №41, местный житель 1983 года рождения на мотоцикле «MotoLand» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.
Водитель погиб на месте до приезда медиков. Вместе с ним ехал ребёнок 2014 года рождения. Он получил травму ноги и был доставлен в больницу.
По данным Госавтоинспекции, мужчина управлял мотоциклом без прав и без шлема. Ребёнок, наоборот, был в мотошлеме, что, по предварительным данным, помогло избежать более тяжёлых последствий.
Около 12.15 на улице Ленина, у дома №41, местный житель 1983 года рождения на мотоцикле «MotoLand» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.
Водитель погиб на месте до приезда медиков. Вместе с ним ехал ребёнок 2014 года рождения. Он получил травму ноги и был доставлен в больницу.
По данным Госавтоинспекции, мужчина управлял мотоциклом без прав и без шлема. Ребёнок, наоборот, был в мотошлеме, что, по предварительным данным, помогло избежать более тяжёлых последствий.
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