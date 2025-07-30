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В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки на территории Свердловской области сотрудники МЧС потушили 20 возгораний. Девять из них произошли в жилом секторе. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, среди основных причин — нарушение правил при эксплуатации печного отопления, неосторожность с огнём и короткие замыкания.
В Ивделе на улице Карла Либкнехта огонь охватил 20 квадратных метров в частном жилом доме. К тушению привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники. Возгорание было ликвидировано за 18 минут. Причина устанавливается.
В Екатеринбурге зарегистрированы два происшествия. На улице Коммунистическая загорелась частная баня площадью 40 квадратных метров. На месте работали 10 человек и 5 единиц техники. Пожар удалось потушить за 20 минут. На улице Московская горели личные вещи на балконе и в квартире на седьмом этаже. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, возгорание ликвидировано до прибытия пожарных с помощью подручных средств. Короткое замыкание стало предварительной причиной.
Крупный пожар произошёл в посёлке Светлый в СНТ «Строитель 2». Там сгорели садовый дом и надворные постройки общей площадью 220 квадратных метров. К тушению привлекались 16 специалистов и 4 единицы техники. Полная ликвидация огня заняла 103 минуты.
По данным МЧС, в 25% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в 15% — проблемы с электропроводкой, в 10% — неправильная эксплуатация печей.
Напомним, что в ночь на 2 августа в Екатеринбурге произошёл пожар в здании заброшенной гостиницы «Мадрид».
В Ивделе на улице Карла Либкнехта огонь охватил 20 квадратных метров в частном жилом доме. К тушению привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники. Возгорание было ликвидировано за 18 минут. Причина устанавливается.
В Екатеринбурге зарегистрированы два происшествия. На улице Коммунистическая загорелась частная баня площадью 40 квадратных метров. На месте работали 10 человек и 5 единиц техники. Пожар удалось потушить за 20 минут. На улице Московская горели личные вещи на балконе и в квартире на седьмом этаже. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, возгорание ликвидировано до прибытия пожарных с помощью подручных средств. Короткое замыкание стало предварительной причиной.
Крупный пожар произошёл в посёлке Светлый в СНТ «Строитель 2». Там сгорели садовый дом и надворные постройки общей площадью 220 квадратных метров. К тушению привлекались 16 специалистов и 4 единицы техники. Полная ликвидация огня заняла 103 минуты.
По данным МЧС, в 25% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в 15% — проблемы с электропроводкой, в 10% — неправильная эксплуатация печей.
Напомним, что в ночь на 2 августа в Екатеринбурге произошёл пожар в здании заброшенной гостиницы «Мадрид».
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