В Ирбите суд вынес приговор мужчине за осквернение мемориала Победы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Суд в Ирбите признал 30-летнего местного жителя виновным в реабилитации нацизма. Поводом для уголовного дела стало его поведение у мемориального комплекса, посвящённого участникам Великой Отечественной войны.Как сообщили в МВД России по Свердловской области, вечером 11 января мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, установленного у монументальной композиции «Боевым и трудовым подвигам ирбитчан в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». По данным следствия, он сознательно поднялся на постамент памятника и в присутствии свидетелей воспользовался пламенем Вечного огня, после чего покинул территорию.Суд расценил эти действия как осквернение символа воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества. Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной Войны). Мужчина признал свою вину, на досудебной стадии дал явку с повинной.По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, нарушение зафиксировал сотрудник уголовного розыска при просмотре видеозаписей с камер наблюдения. Личность нарушителя была установлена в кратчайшие сроки.Суд назначил осуждённому наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.