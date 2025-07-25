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В Екатеринбурге на парковке загорелись десятки машин, огонь охватил 700 «квадратов»
Скриншот из видео: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад произошёл крупный пожар на пятом этаже многоуровневой парковки. Как сообщила пресс-служба МЧС России по Свердловской области Вечерним ведомостям, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, угрозы распространения огня нет.
По предварительным данным, повреждены около 30 автомобилей. О пострадавших не сообщалось. На месте работали 55 человек личного состава и 18 единиц техники.
Причины пожара предстоит установить пожарным дознавателям после полной ликвидации последствий.
По предварительным данным, повреждены около 30 автомобилей. О пострадавших не сообщалось. На месте работали 55 человек личного состава и 18 единиц техники.
Причины пожара предстоит установить пожарным дознавателям после полной ликвидации последствий.
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