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СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подростки напали на пожилого мужчину после того, как он сделал им замечание в трамвае. По данным Следственного комитета, молодые люди вели себя шумно и ругались матом.
Как сообщает СК, когда пассажир вышел на остановке, подростки побежали за ним и продолжили вести себя агрессивно. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению доложить ему, как идёт расследование.
Как сообщает СК, когда пассажир вышел на остановке, подростки побежали за ним и продолжили вести себя агрессивно. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению доложить ему, как идёт расследование.
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