СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге подростки напали на пожилого мужчину после того, как он сделал им замечание в трамвае. По данным Следственного комитета, молодые люди вели себя шумно и ругались матом.Как сообщает СК, когда пассажир вышел на остановке, подростки побежали за ним и продолжили вести себя агрессивно. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению доложить ему, как идёт расследование.