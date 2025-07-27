Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области полиция выясняет обстоятельства аварии, унесшей жизнь женщины. ДТП произошло 1 августа около 15.15 на 23-м километре автодороги «Артемовский–Зайково».По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, 62-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Артемовского в направлении села Лебёдкино. На одном из участков дороги он выехал на обочину, совершая обгон автомобиля «Фиат» под управлением 64-летнего мужчины. При попытке вернуться в свою полосу автомобили столкнулись, после чего оба транспортных средства выехали на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Тойотой Камри», которой управлял 47-летний водитель.В результате аварии погибла 55-летняя пассажирка «Рено», жительница посёлка Буланаш Артемовского района. Женщина скончалась на месте до приезда медиков.Как уточняет Госавтоинспекция Свердловской области, водитель «Рено» имеет водительский стаж с 2012 года, ранее один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Все участники происшествия были трезвы.На месте ДТП сотрудники полиции провели необходимые процессуальные действия. Назначено проведение расследования.