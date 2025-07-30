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В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше

13.29 Суббота, 2 августа 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
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В ночь на 2 августа в Екатеринбурге произошёл пожар в здании заброшенной гостиницы «Мадрид». Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 03.34.

Как сообщает МЧС России по Свердловской области, на площади около 50 квадратных метров горел мусор. Огонь повредил перекрытия и перегородки внутри здания.

Огонь был локализован к 04.27, открытое горение удалось полностью ликвидировать к 05.05. Завершение проливки и разбор конструкций, повреждённых огнём, заняли ещё более двух часов — работы закончились в 07.20.

Гостиница «Мадрид», являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, входит в архитектурный ансамбль площади Первой Пятилетки вместе с заводоуправлением, лабораторией, проходной и «Жилым домом». Этот комплекс был завершён в 1934 году. Сейчас здание заброшено и находится в неудовлетворительном состоянии.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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11:00 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист
21:37 Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
20:47 На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
20:17 На Сибирском тракте погибла пожилая пешеходка
20:08 Рослесхоз вступился за земли, на которых хотели разместить мусорный полигон в Сысертском районе
19:28 В Екатеринбурге суд рассмотрел дело о нападении женщины на школьницу в трамвае
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17:22 В Екатеринбурге экипаж ДПС применил табельное оружие для задержания 16-летнего подростка
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