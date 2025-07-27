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В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист

11.00 Суббота, 2 августа 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего. Авария произошла вечером 1 августа на проспекте Луганский у дома №9.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, около 17.30 водитель автомобиля «VOLVO» ехал со стороны автодороги «Южный подъезд» в направлении проспекта Уральский. По предварительным данным, 29-летний мужчина допустил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель автомобиля, местный житель с 11-летним стажем вождения, в текущем году один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что на момент ДТП он был трезв.

По его словам, он заметил велосипедиста на переходе и попытался затормозить, однако, как утверждает сам водитель, в этот момент его ослепило солнце, что помешало вовремя среагировать и избежать наезда.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, назначены необходимые экспертные мероприятия для установления всех деталей произошедшего.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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14:30 «Спецавтобаза» аннулировала «некорректные квитанции» в Екатеринбурге
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12:19 Глава СК потребовал доклад по обстоятельствам гибели ребёнка под Волчанском
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11:21 Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
10:05 Устроившему смертельное ДТП автоинструктору в Артёмовском округе вынесли приговор
09:43 Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
09:13 О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
08:13 Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
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