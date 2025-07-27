В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего. Авария произошла вечером 1 августа на проспекте Луганский у дома №9.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, около 17.30 водитель автомобиля «VOLVO» ехал со стороны автодороги «Южный подъезд» в направлении проспекта Уральский. По предварительным данным, 29-летний мужчина допустил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись.От полученных травм подросток скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.Водитель автомобиля, местный житель с 11-летним стажем вождения, в текущем году один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что на момент ДТП он был трезв.По его словам, он заметил велосипедиста на переходе и попытался затормозить, однако, как утверждает сам водитель, в этот момент его ослепило солнце, что помешало вовремя среагировать и избежать наезда.В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, назначены необходимые экспертные мероприятия для установления всех деталей произошедшего.