На Сибирском тракте погибла пожилая пешеходка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, 1 августа, на 7-м километре Сибирского тракта в Екатеринбурге произошла трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погибла женщина, родившаяся в 1947 году.По предварительным данным, около 09.30 водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris» двигался в сторону города, когда допустил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая старушка пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Удар оказался для неё смертельным: пожилая женщина скончалась на месте происшествия ещё до приезда бригады скорой медицинской помощи.После аварии к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и представители Госавтоинспекции. Ими сразу было отмечено, что на участке, где произошло столкновение, отсутствуют регулируемые пешеходные переходы, что затрудняет безопасное пересечение дороги.По информации областной Госавтоинспекции, водитель иномарки был трезв, с места аварии не скрывался и оказывает содействие в расследовании. Назначено проведение автотехнической экспертизы и судебно-медицинского исследования. По факту произошедшего органами внутренних дел возбуждено административное производство. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.