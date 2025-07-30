Замыкания и поджоги стали основной причиной девяти пожаров в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувший четверг, 31 июля, на территории Свердловской области произошло девять пожаров, четыре из которых — в жилом секторе. Как сообщает пресс-служба МЧС России, в большинстве случаев причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки, но в ряде эпизодов речь идёт о преднамеренных поджогах.Один из вчерашних пожаров произошёл в Асбесте на улице Ленинградская. Там в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовалось 10 минут, в тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.В селе Бичур на улице Октябрьская горели дрова под навесом. Пожар распространился на площадь 40 квадратных метров. На место происшествия выехали четыре специалиста и два пожарных расчёта. Несмотря на сравнительно небольшой масштаб пожара, на его ликвидация ушло почти два часа.Гораздо более крупный пожар произошёл в Екатеринбурге на улице Цыганская, где огнём был охвачен частный гараж общей площадью 100 квадратных метров. В тушении принимали участие 26 специалистов и семь единиц техники. Огонь был полностью ликвидирован за 58 минут. Устанавливается причина возгорания.По данным МЧС, короткое замыкание стало причиной трети всех пожаров, а в 11% случаев причиной был умышленный поджог. В остальных эпизодах обстоятельства возгорания ещё выясняются — работают дознаватели.