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Замыкания и поджоги стали основной причиной девяти пожаров в Свердловской области
Фото: Вечерние Ведомости
В минувший четверг, 31 июля, на территории Свердловской области произошло девять пожаров, четыре из которых — в жилом секторе. Как сообщает пресс-служба МЧС России, в большинстве случаев причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки, но в ряде эпизодов речь идёт о преднамеренных поджогах.
Один из вчерашних пожаров произошёл в Асбесте на улице Ленинградская. Там в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовалось 10 минут, в тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
В селе Бичур на улице Октябрьская горели дрова под навесом. Пожар распространился на площадь 40 квадратных метров. На место происшествия выехали четыре специалиста и два пожарных расчёта. Несмотря на сравнительно небольшой масштаб пожара, на его ликвидация ушло почти два часа.
Гораздо более крупный пожар произошёл в Екатеринбурге на улице Цыганская, где огнём был охвачен частный гараж общей площадью 100 квадратных метров. В тушении принимали участие 26 специалистов и семь единиц техники. Огонь был полностью ликвидирован за 58 минут. Устанавливается причина возгорания.
По данным МЧС, короткое замыкание стало причиной трети всех пожаров, а в 11% случаев причиной был умышленный поджог. В остальных эпизодах обстоятельства возгорания ещё выясняются — работают дознаватели.
Один из вчерашних пожаров произошёл в Асбесте на улице Ленинградская. Там в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовалось 10 минут, в тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
В селе Бичур на улице Октябрьская горели дрова под навесом. Пожар распространился на площадь 40 квадратных метров. На место происшествия выехали четыре специалиста и два пожарных расчёта. Несмотря на сравнительно небольшой масштаб пожара, на его ликвидация ушло почти два часа.
Гораздо более крупный пожар произошёл в Екатеринбурге на улице Цыганская, где огнём был охвачен частный гараж общей площадью 100 квадратных метров. В тушении принимали участие 26 специалистов и семь единиц техники. Огонь был полностью ликвидирован за 58 минут. Устанавливается причина возгорания.
По данным МЧС, короткое замыкание стало причиной трети всех пожаров, а в 11% случаев причиной был умышленный поджог. В остальных эпизодах обстоятельства возгорания ещё выясняются — работают дознаватели.
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