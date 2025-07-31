Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге экипаж ДПС применил табельное оружие для задержания 16-летнего подростка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге экипаж ДПС применил табельное оружие для задержания 16-летнего подростка – молодой человек ехал по ЕКАД на «ВАЗ-2107», когда полицейские заметили машину без госномеров.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автоинспекторы подали сигнал водителю об остановке, но тот проигнорировал их. После этого началась погоня, и поскольку юноша, пытаясь скрыться, совершал резкие перестроения и другие опасные манёвры, сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие.
Тогда-то и стало ясно, что за рулём был несовершеннолетний местный житель, никогда не получавший водительских прав. Инспекторам парень признался, что специально приобрёл машину, чтобы кататься.
На подростка составили несколько протоколов:
– по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за вождение без прав;
– по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке машины;
– по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за вождение без госномеров;
После составления протоколов юношу доставили в отделение полиции, а его автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автоинспекторы подали сигнал водителю об остановке, но тот проигнорировал их. После этого началась погоня, и поскольку юноша, пытаясь скрыться, совершал резкие перестроения и другие опасные манёвры, сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие.
«Выбрав безопасный участок на дороге инспектор ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем произвёл прицельные выстрелы по колёсам, в результате которых автомобиль остановился»,
– рассказали в пресс-группе.
Тогда-то и стало ясно, что за рулём был несовершеннолетний местный житель, никогда не получавший водительских прав. Инспекторам парень признался, что специально приобрёл машину, чтобы кататься.
На подростка составили несколько протоколов:
– по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за вождение без прав;
– по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке машины;
– по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за вождение без госномеров;
После составления протоколов юношу доставили в отделение полиции, а его автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
31 июля 2025
31 июля 2025