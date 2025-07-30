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Глава СК потребовал доклад по обстоятельствам гибели ребёнка под Волчанском
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с инцидентом в посёлке Вьюжный под Волчанском, где на пятилетнего мальчика упал провод ЛЭП.
Напомним, ребёнок получил смертельный удар током, когда ехал на велосипеде. По факту его смерти было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла во вторник, 29 июля.
От свердловских следователей теперь ждут доклад в центральном аппарате ведомства.
Напомним, ребёнок получил смертельный удар током, когда ехал на велосипеде. По факту его смерти было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла во вторник, 29 июля.
От свердловских следователей теперь ждут доклад в центральном аппарате ведомства.
«Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
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В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
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29 июля 2025