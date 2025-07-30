Глава СК потребовал доклад по обстоятельствам гибели ребёнка под Волчанском





– говорится в сообщении информационного центра СК. «Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с инцидентом в посёлке Вьюжный под Волчанском, где на пятилетнего мальчика упал провод ЛЭП.Напомним, ребёнок получил смертельный удар током, когда ехал на велосипеде. По факту его смерти было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла во вторник, 29 июля.От свердловских следователей теперь ждут доклад в центральном аппарате ведомства.