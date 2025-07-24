Устроившему смертельное ДТП автоинструктору в Артёмовском округе вынесли приговор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Артёмовском городском округе вынесли приговор молодому инструктору по вождению, который, проработав всего три дня, устроил смертельное ДТП во время занятия.Как сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, молодой инструктор Лев Сметанин совершил роковую ошибку во время урока по управлению «КАМАЗом» в марте 2025 года. При повороте налево на регулируемом перекрёстке он, не убедившись в безопасности манёвра, не уступил дорогу автомобилю «Рено Флюенс». В результате произошло ДТП, в котором погиб один из пассажиров легковой машины.Суд, рассматривавший дело, признал молодого инструктора виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также водителя лишили прав сроком на два года.