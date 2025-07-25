Возрастное ограничение 18+

Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД

08.13 Пятница, 1 августа 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Накануне вечером на 33-м километре ЕКАД столкнулись легковой автомобиль Lada и грузовик MAN. В результате ДТП скончался водитель отечественной машины, его пассажир в больнице.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель «Лады» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовой автомобиль.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи»,

– рассказали в управлении.


Личности мужчин, которые ехали в отечественной машине, ещё устанавливаются.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Под Асбестом погибли водители двух иномарок
25 июля 2025
В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова
27 июля 2025
На трассе «Екатеринбург–Тюмень» в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых
27 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок

На этот раз Евгения Писцова поддержали депутаты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:21 Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
10:05 Устроившему смертельное ДТП автоинструктору в Артёмовском округе вынесли приговор
09:43 Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
09:13 О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
08:13 Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
23:17 Детскую горку в Лесном демонтировали после травмы мальчика, «управляшку» наказали
20:37 Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
20:15 Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки
19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
18:35 Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы
18:30 Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
11:21 Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
10:05 Устроившему смертельное ДТП автоинструктору в Артёмовском округе вынесли приговор
09:43 Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
09:13 О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
08:13 Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
23:17 Детскую горку в Лесном демонтировали после травмы мальчика, «управляшку» наказали
20:37 Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
20:15 Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки
19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
18:35 Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы
18:30 Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK