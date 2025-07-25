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Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером на 33-м километре ЕКАД столкнулись легковой автомобиль Lada и грузовик MAN. В результате ДТП скончался водитель отечественной машины, его пассажир в больнице.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель «Лады» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовой автомобиль.
Личности мужчин, которые ехали в отечественной машине, ещё устанавливаются.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель «Лады» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовой автомобиль.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи»,
– рассказали в управлении.
Личности мужчин, которые ехали в отечественной машине, ещё устанавливаются.
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