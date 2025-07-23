Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 9 возгораний, большее число которых — шесть — произошло в жилом секторе. Остальные пожары вспыхивали на открытых площадках и на промышленных объектах.В результате свердловских пожаров середины недели пострадали два человека, оба были госпитализированы. Наиболее частыми причинами возгораний специалисты называют утечку газа, неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.Одним из серьёзных происшествий стал пожар в деревне Вязовка, где в доме на двух хозяев по улице Набережной загорелись кровля и личные вещи. Площадь возгорания составила 81 квадратный метр. Пострадала хозяйка квартиры. Предварительно установлено, что причиной стала утечка газа из хозяйственного баллона. С огнём в данном случае боролись 9 человек, которые ликвидировали пожар за 9 минут.В городе Серов по улице Нансена огонь охватил частный жилой дом и надворные постройки на площади 88 квадратных метров. Пострадал владелец дома и с места происшествия был доставлен в больницу. На месте работали 10 пожарных. Тушение у них заняло 36 минут.В Екатеринбурге было зафиксировано два происшествия, связанных с огнём. На улице Комсомольской загорелся легковой автомобиль — огонь охватил площадь в 2 квадратных метра. Сотрудники МЧС справились с возгоранием за 2 минуты. Другой инцидент произошел на улице Пехотинцев: в неэксплуатируемом здании горел мусор, а площадь пожара составила 4 квадратных метра, на тушение которых понадобилось всего 3 минуты.