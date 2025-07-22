Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу





– предупреждают в управлении. «В направлении Челябинск проезжая часть частично перекрыта, организовано движение по одной полосе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление ГИБДД сообщает об ограничениях на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска из-за опрокинувшегося грузовика.Сейчас мне месте работают сотрудники ДПС.Авария произошло на 190-мклоиметре трассы «М5 Урал», прямо под Екатеринбургом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП камни, которые перевозил грузовик, вывались на дорогу.К счастью, пострадавших в происшествии нет.