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В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
Фото предоставлено УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге пропала семилетняя Алина Максимкина. Вчера, 30 июля, она ушла из дома и не вернулась, сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД.
Известно, что девочка проживает в Чкаловском районе.
Пропавшая ростом 145 сантиметров, с карими глазами и тёмно-русыми кудрявыми длиной до лопаток волосами. Была одета в спортивный костюм горчичного цвета, кроссовки розово-бежевые и серебристую кепку со стразами.
Всех, кто что-либо знает о местоположении девочки, просят обращаться в отдел полиции № 13 по телефону 356-42-13 или 02.
Известно, что девочка проживает в Чкаловском районе.
Пропавшая ростом 145 сантиметров, с карими глазами и тёмно-русыми кудрявыми длиной до лопаток волосами. Была одета в спортивный костюм горчичного цвета, кроссовки розово-бежевые и серебристую кепку со стразами.
«На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции»,
– сказали в пресс-группе.
Всех, кто что-либо знает о местоположении девочки, просят обращаться в отдел полиции № 13 по телефону 356-42-13 или 02.
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