В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме





– сказали в пресс-группе. «На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге пропала семилетняя Алина Максимкина. Вчера, 30 июля, она ушла из дома и не вернулась, сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД.Известно, что девочка проживает в Чкаловском районе.Пропавшая ростом 145 сантиметров, с карими глазами и тёмно-русыми кудрявыми длиной до лопаток волосами. Была одета в спортивный костюм горчичного цвета, кроссовки розово-бежевые и серебристую кепку со стразами.Всех, кто что-либо знает о местоположении девочки, просят обращаться в отдел полиции № 13 по телефону 356-42-13 или 02.