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В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров
Фото: МЧС по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано девять пожаров, из которых всего три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В городе Реж огонь охватил частный садовый дом и баню в коллективном саду «Юность». Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Стихию удалось локализовать за полчаса усилиями восьми пожарных при помощи двух единиц техники. Причины происшествия выясняются.
В Екатеринбурге пожар произошёл в неэксплуатируемом здании на проспекте Космонавтов — там загорелся мусор на площади 30 квадратных метров. На тушение выезжали 10 сотрудников МЧС и 2 пожарные машины. Пламя было ликвидировано за 12 минут.
Ещё один пожар зафиксирован в Асбесте. На улице Королёва горел мусор в блочном теплопункте. Пожарные сработали оперативно: пятеро специалистов и две единицы техники справились с возгоранием за 7 минут. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
По информации МЧС, в 22% случаев причиной возгорания становилось неосторожное обращение с огнём, а в 11% — короткое замыкание электропроводки. Причины остальных происшествий выясняют дознаватели.
В городе Реж огонь охватил частный садовый дом и баню в коллективном саду «Юность». Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Стихию удалось локализовать за полчаса усилиями восьми пожарных при помощи двух единиц техники. Причины происшествия выясняются.
В Екатеринбурге пожар произошёл в неэксплуатируемом здании на проспекте Космонавтов — там загорелся мусор на площади 30 квадратных метров. На тушение выезжали 10 сотрудников МЧС и 2 пожарные машины. Пламя было ликвидировано за 12 минут.
Ещё один пожар зафиксирован в Асбесте. На улице Королёва горел мусор в блочном теплопункте. Пожарные сработали оперативно: пятеро специалистов и две единицы техники справились с возгоранием за 7 минут. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
По информации МЧС, в 22% случаев причиной возгорания становилось неосторожное обращение с огнём, а в 11% — короткое замыкание электропроводки. Причины остальных происшествий выясняют дознаватели.
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