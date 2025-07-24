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В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 87-летней бабушке навязали услугу по страхованию жизни, когда она пришла в банк с целью продлить вклад, на котором хранила деньги на похороны.
Е1.ru пишет, ссылаясь на внучку пожилой женщины, что бабушке теперь нужно отдать банку 150 тысяч рублей. Возвращать ту часть, которую она заплатила за страховку, в банке отказываются, утверждая, что расторгнуть страховой договор по закону можно в течение 14 дней, но к тому моменту, когда этот вопрос подняли, прошло больше месяца.
В банке изданию ответили, что клиентка осознанно направила часть средств на страхование, отмечая, что она указала имя доверителя, кому банк выплатит деньги при наступлении страхового случая. Также там заявили, что для женщины они подобрали «самое доходное решение из всех».
По словам родственников, пенсионерка практически ничего не слышит, а её глаз видит лишь на 20%.
Е1.ru пишет, ссылаясь на внучку пожилой женщины, что бабушке теперь нужно отдать банку 150 тысяч рублей. Возвращать ту часть, которую она заплатила за страховку, в банке отказываются, утверждая, что расторгнуть страховой договор по закону можно в течение 14 дней, но к тому моменту, когда этот вопрос подняли, прошло больше месяца.
В банке изданию ответили, что клиентка осознанно направила часть средств на страхование, отмечая, что она указала имя доверителя, кому банк выплатит деньги при наступлении страхового случая. Также там заявили, что для женщины они подобрали «самое доходное решение из всех».
По словам родственников, пенсионерка практически ничего не слышит, а её глаз видит лишь на 20%.
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