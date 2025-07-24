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В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги

07.42 Вторник, 29 июля 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 87-летней бабушке навязали услугу по страхованию жизни, когда она пришла в банк с целью продлить вклад, на котором хранила деньги на похороны.

Е1.ru пишет, ссылаясь на внучку пожилой женщины, что бабушке теперь нужно отдать банку 150 тысяч рублей. Возвращать ту часть, которую она заплатила за страховку, в банке отказываются, утверждая, что расторгнуть страховой договор по закону можно в течение 14 дней, но к тому моменту, когда этот вопрос подняли, прошло больше месяца.

В банке изданию ответили, что клиентка осознанно направила часть средств на страхование, отмечая, что она указала имя доверителя, кому банк выплатит деньги при наступлении страхового случая. Также там заявили, что для женщины они подобрали «самое доходное решение из всех».

По словам родственников, пенсионерка практически ничего не слышит, а её глаз видит лишь на 20%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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08:48 На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
08:34 В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
08:28 Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
08:02 У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
07:42 В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
07:25 СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
07:10 В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
21:06 Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
20:30 Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
19:44 Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте
19:28 Екатеринбургские ветеринары спасают «залеченного» их коллегами кота
18:44 За выходные свердловские пожары унесли жизни и здоровье нескольких человек
18:11 Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева обещал перевести миллионную компенсации в детский дом
17:30 В Екатеринбурге перекроют дороги из-за празднования Дня ВДВ
14:51 В Екатеринбурге вынесли приговор убийце шестилетнего Далера Бобиева
14:23 В Свердловской области впервые провели малоинвазивную операцию на надпочечнике у ребёнка
14:04 Бывший замглавы Дегтярска получил условный срок за махинации с контрактом на 258 миллионов
13:16 На Урале построят первый в России завод скоростных поездов
12:49 Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
12:41 В Екатеринбурге на улице Майкопской произошла массовая драка со стрельбой и пострадавшими
12:24 Суд обязал власти Асбеста рекультивировать старый мусорный полигон
12:05 Уральские школьники создали умные системы для рыбных хозяйств и промышленности
11:00 Врач екатеринбургской больницы напомнила об опасности эхинококкоза у детей летом
18:12 В Екатеринбурге группа подростков избила мужчину — возбуждено уголовное дело
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