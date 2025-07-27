За выходные свердловские пожары унесли жизни и здоровье нескольких человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За два минувших выходных дня сотрудники МЧС России ликвидировали в общей сложности 29 пожаров на территории Свердловской области. Из них 13 произошли в жилом секторе. По данным спасателей, в результате возгораний погибли четыре человека, ещё пятеро получили вред здоровью различной степени тяжести.Самым трагичным стал субботний пожар в садовом товариществе «Рассвет-1» посёлка Горный Щит. Там загорелся садовый дом площадью 48 квадратных метров. Пламя унесло жизни четырёх человек, еще четверо пострадали. Обстоятельства ЧП продолжают выяснять специалисты.Среди других субботних инцидентов — пожары в Талице, где загорелась внутренняя отделка комнаты в санатории-профилактории и в посёлке Старопышминск, где сгорела частная баня.Особых сил потребовал крупный пожар в Нижнем Тагиле: на улице Орджоникидзе в неэксплуатируемом здании загорелись кровля и межэтажные перекрытия. Общая площадь возгорания составила 500 квадратов. Пожар тушили 37 специалистов с помощью 9 единиц техники. Они справились с огнём за 55 минут.На следующий день, в воскресенье, 27 июля, произошло 17 пожаров.В селе Щелкун на улице Рассветная пламя охватило частную баню и беседку общей площадью 90 квадратных метров. Пострадал мужчина, он был госпитализирован. К тушению привлекались 8 человек и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован за 54 минуты.В коллективном саду «Северный-3» Нижнего Тагила горел садовый дом и надворные постройки. Площадь возгорания — 81 квадратный метр. С возгоранием 16 пожарных справились за 44 минуты.Ещё один садовый пожар произошёл в «Ромашке» Белоярского городского округа. Здесь горела частная баня. Пожар был сравнительно небольшим — площадью 9 квадратных метров — и потушен был быстро, всего за 8 минут.По данным МЧС, основными причинами пожаров минувших выходных стали короткое замыкание (23% случаев), нарушения при эксплуатации электроприборов (8%) и отопительных печей (16% и 11% в разные дни), а также неосторожное обращение с огнем (16% и 11%).