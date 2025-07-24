В Екатеринбурге группа подростков избила мужчину — возбуждено уголовное дело

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») после сообщения о нападении на мужчину группой подростков. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.Инцидент произошёл утром 26 июля. Сейчас следователи устанавливают всех участников и точные обстоятельства произошедшего. Глава СК России поручил руководителю регионального управления Борису Францишко доложить о ходе расследования.Тем временем в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург» появилась история местной жительницы: по её словам, её 50-летнего отца избили возле дома №30 на улице Билимбаевской. Мужчина вышел за хлебом, когда его остановили подростки и попросили денег. После отказа, как утверждает заявительница, один из них начал его избивать.Пострадавшему удалось убежать и остановить машину, водитель которой помог ему добраться до дома. По словам дочери, мужчина вернулся весь в крови, с травмами на руках и ногах, ему было трудно дышать из-за перцового баллончика. Позже он обратился в полицию и прошёл судмедэкспертизу, которая зафиксировала ушибы и ссадины.Женщина также сообщила, что полицейские задержали пятерых подростков, один из которых, по её словам, первым напал на мужчину.