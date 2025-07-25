На трассе «Екатеринбург–Тюмень» в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 43-м километре автодороги «Екатеринбург–Тюмень» в Белоярском районе вечером 26 июля произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого травмы получили четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «ГАЗ Некст», следуя из Екатеринбурга в сторону Тюмени, нарушил правила дорожного движения. В зоне действия знака «Обгон запрещён» он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 40-летнего водителя. После удара оба автомобиля съехали в кювет.Пострадали водитель легкового автомобиля, его 34-летняя пассажирка, а также двое детей — 4 и 7 лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Уточняется, что младший ребёнок находился в детском удерживающем устройстве и был пристёгнут ремнём безопасности. Старший перевозился без удерживающего устройства и не был пристёгнут.На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителей на состояние опьянения — признаков опьянения не выявлено. Установлено, что у водителя «ГАЗ Некст» стаж вождения составляет 9 лет, за это время он восемь раз привлекался к административной ответственности. Водитель «Лады Веста» имеет 18 лет водительского стажа и 57 административных правонарушений. В его отношении возбуждено дело по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей.