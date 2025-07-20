В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 26 июля в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погиб мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.Дорожный инцидент произошёл около 17.15 на улице Титова, напротив дома №33. По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулём Hyundai Creta выезжала с прилегающей территории в сторону улицы Новинская. Во время манёвра она не предоставила преимущество мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге в сторону улицы Ферганская. Произошло столкновение.40-летний водитель мотоцикла Honda скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Он был в мотошлеме и защитной экипировке. Известно, что мужчина проживал в Заречном, имел 23 года водительского стажа и ранее 25 раз привлекался к административной ответственности.Женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение. За 16 лет за рулём она лишь один раз нарушала правила дорожного движения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.