За неделю екатеринбуржцы отдали мошенникам более 15 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрированы новые случаи дистанционного мошенничества на общую сумму более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Так, в отдел полиции № 1 поступило заявление от 79-летней жительницы Кировского района, которая лишилась 2,5 миллиона рублей. Ей позвонил неизвестный под предлогом «обновления домофонной системы», но женщина заподозрила неладное и прервала разговор. Позже с ней связались уже якобы сотрудники «Управления по защите персональных данных» и сообщили, что мошенники получили доступ к её персональной информации и оформили на неё доверенность. Женщину убедили срочно снять все сбережения и передать их «для защиты» курьеру. В банке пенсионерка сказала, что средства нужны для покупки жилья, а на выходе из дома отдала 2,5 миллиона рублей неизвестному мужчине.В другом случае жертвой стала 81-летняя жительница Железнодорожного района. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником «Почты России», и сообщил о посылке, для получения которой нужно назвать код из СМС. Затем на связь вышли якобы представители Росфинмониторинга и ФСБ. Под тем же предлогом — «борьба с мошенниками» — женщину убедили перевести все деньги на безопасный счёт. Пенсионерка сняла со счёта 759 тысяч рублей, обменяла их на 8 260 евро, упаковала в спортивную сумку и передала курьеру у подъезда. После этого «сотрудники ведомств» перестали выходить на связь.Всего с 15 по 21 июля в полицию Екатеринбурга поступили заявления о хищениях на сумму 15 миллионов 193 тысячи рублей.На фоне участившихся случаев обмана сотрудники УМВД проведут масштабный профилактический рейд на территориях Кировского и Железнодорожного районов. В выходные дни к нему привлекутся до 400 полицейских.